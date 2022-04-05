«Достаточно сильные игроки». Тренер юниорской сборной по волейболу о подготовке к матчу с Россией

Новости Беларуси. Минск станет эпицентром волейбольных баталий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С 9 по 11 апреля в нашей столице состоится Международный турнир по волейболу среди юниоров, где сойдутся сборные Беларуси и России. Отметим, гости прибудут к нам в статусе действующих чемпионов мира и Европы.

В преддверии игр, а их запланировано три, главком Геннадий Александрович вызвал в нацкоманду 14 самых сильных игроков Беларуси до 19 лет. Девушки – представители четырех отечественных клубов. Самый многочисленный десант у «Минчанки-2». Также в списках участники «Прибужья», «Коммунальника» и «Атланта». Самая юная волейболистка – 16-летняя Анна Сингаевская, дочь главного тренера «МАПИДа» Александра Сингаевского. В стане сборной значится и квартет 18-летних девушек. В их числе капитан Ульяна Буценко, которая 5 апреля отпраздновала свое совершеннолетие прямо на тренировке.

Ульяна Буценко, капитан юниорской сборной Беларуси по волейболу (U-19):

Мы были два года в РУОРе и стали как одна семья, поэтому мы очень дружные. Мы обычно собираемся в круг и говорим о том, что «девочки, мы вместе, мы справимся», мы друг друга поддерживаем. Мы готовы, будем бороться, посмотрим, какой у нас будет результат. Но мы настроены, чтобы выиграть Россию.

Геннадий Александрович, главный тренер юниорской сборной Беларуси по волейболу (U-19):

Я их всех знаю, потому что этот возраст я вел в училище олимпийского резерва. Несколько человек добавили, которые представляют интерес, я считаю. А так это все-таки достаточно сильные игроки. Это товарищеские игры, поэтому я буду и замены делать, то есть просматривать, кто действительно заслуживает место в стартовой шестерке.