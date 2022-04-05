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Соболенко и Жабер уступили паре Гуарачи / Пегула в 1/8 финала теннисного турнира в Чарльстоне

05 апреля 2022 10:24
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Александра Саснович, 51-я в мировом топе, завершила выступление на теннисном турнире категории WTA-500 в Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче первого круга она уступила 42-й в топе Ангелине Калининой – 4:6, 4:6.

Соболенко и Жабер уступили паре Гуарачи / Пегула в 1/8 финала теннисного турнира в Чарльстоне-1

Арина Соболенко, 5-я в табели о рангах, также примет участие в данном чемпионате. Бороться за призовое место она начнет сразу со второго этапа.

Соболенко и Жабер уступили паре Гуарачи / Пегула в 1/8 финала теннисного турнира в Чарльстоне-4

Накануне в Чарльстоне Соболенко в паре с Онс Жабер уступила дуэту Гуарачи / Пегула в 1/8 финала парного разряда – 4:6, 3:6.

# Теннис # Александра Саснович # Ангелина Калинина # Арина Соболенко # Онс Жабер # Джессика Пегула # Фотофакт

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