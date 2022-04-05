Соболенко и Жабер уступили паре Гуарачи / Пегула в 1/8 финала теннисного турнира в Чарльстоне

Александра Саснович, 51-я в мировом топе, завершила выступление на теннисном турнире категории WTA-500 в Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче первого круга она уступила 42-й в топе Ангелине Калининой – 4:6, 4:6.

Арина Соболенко, 5-я в табели о рангах, также примет участие в данном чемпионате. Бороться за призовое место она начнет сразу со второго этапа.