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«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России

20 марта 2020 21:17
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Новости Беларуси. Завершился финальный этап Молодежной волейбольной лиги России – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй круг соревнований принимала Казань. Наша «Минчанка-2» по итогам всего турнира завоевала серебро.

«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России-1

После первого этапа финальной части, которая прошла в нашей столице, «Минчанка-2» лидировала. Непобедима была столичная команда и в Казани, но в последнем туре дружина Бориса Коляды уступила дублирующему составу казанского «Динамо», хозяйкам паркета – 0:3. Счет по партиям – 21:25, 15:21, 13:21.

Своими впечатлениями после игры поделился наставник команды Борис Коляда.

«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России-4

Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
Может быть, остался осадок, что не все сделали в Минске, проиграв команде Подмосковья – 2:3. Лишили себя золотой медали. Если бы мы выиграли там тот матч, то сегодняшний уже ничего бы не значил.

Достаточно серьезные матчи. Нам удалось выиграть много тяжелых матчей со счетом 3:2.

Напомним, столичный клуб провел только второй сезон в Молодежной волейбольной лиги России.

«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России-7

# Волейбол # Борис Коляда # Фотофакт

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