«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки в Ратомке, первыми на старт вышли участники в программе малого приза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионский титул претендовало 29 дуэтов, однако единогласным решением судьи отдали победу Яне Кулик и ее напарнику Гехарду. Во втором виде программы значился средний приз №2, именно здесь спортсмены вплотную пытаются приблизиться к сложности олимпийского большого приза. В этой дисциплине не было равных Варваре Павленко на коне Банавур.

Светлана Евщик, старший тренер сборной Беларуси по конному спорту по выездке:

Первые республиканские соревнования дают возможность сформировать тренерскому штабу выездной состав на международные соревнования. Конечно, с определенными проблемами, которые сейчас существуют, это пока под вопросом. Тем не менее ситуация может поменяться, поэтому эти соревнования будут первым посылом сформировать команды среди юниоров и среди взрослых.





Елизавета Пуцята, участница соревнований:

Довольна, будем еще стараться и поднимать планку. Конкуренция? Есть мастера спорта, конкуренция большая.