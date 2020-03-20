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«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке

20 марта 2020 09:13
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по выездке, который проходит в манеже Республиканского центра олимпийской подготовки в Ратомке, первыми на старт вышли участники в программе малого приза,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке -1

На чемпионский титул претендовало 29 дуэтов, однако единогласным решением судьи отдали победу Яне Кулик и ее напарнику Гехарду. Во втором виде программы значился средний приз №2, именно здесь спортсмены вплотную пытаются приблизиться к сложности олимпийского большого приза. В этой дисциплине не было равных Варваре Павленко на коне Банавур.

«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке -4

Светлана Евщик, старший тренер сборной Беларуси по конному спорту по выездке:
Первые республиканские соревнования дают возможность сформировать тренерскому штабу выездной состав на международные соревнования. Конечно, с определенными проблемами, которые сейчас существуют, это пока под вопросом. Тем не менее ситуация может поменяться, поэтому эти соревнования будут первым посылом сформировать команды среди юниоров и среди взрослых.

«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке -7



Елизавета Пуцята, участница соревнований:
Довольна, будем еще стараться и поднимать планку. Конкуренция? Есть мастера спорта, конкуренция большая.

«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке -9

«Будем стараться и поднимать планку». В Ратомке прошёл второй день чемпионата Беларуси по выездке -11

20 марта стартует Большой приз, где за титул чемпиона поспорят сильнейшие конники страны, а также Большой приз (U-25), здесь сразится ближайший резерв сборной Беларуси. Также медали будут разыграны и в среднем призе  №1. Соревнования завершатся 21 марта. 

# Конный спорт # Светлана Евщик # Елизавета Пуцята # Варвара Павленко # Яна Кулик # Фотофакт

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