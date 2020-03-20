Белорусские спортсмены проведут благотворительный аукцион в поддержку детей с аутизмом

Известные белорусские спортсмены и тренеры, которые работают с детьми и помогают им развивать свои физические возможности наряду со своими зарубежными коллегами, поддержат запуск в Беларуси новой программы для ребят с особыми потребностями.

Её основная идея в том, чтобы распространить «Спорт-инклюзию» в разных видах спорта и странах. Ведь ребята с аутизмом имеют такие же возможности, как и их здоровые сверстники. В поддержку таких детей будет дан старт благотворительному аукциону, где звёзды белорусского спорта предоставят вещи и сувенирную продукцию со своими автографами и пожеланиями к благотворительному мероприятию.