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Белорусские спортсмены проведут благотворительный аукцион в поддержку детей с аутизмом

20 марта 2020 07:28
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Новости Беларуси. 20 марта в Национальном олимпийском комитете состоится конференция, посвящённая Всемирному дню информирования о проблеме аутизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские спортсмены проведут благотворительный аукцион в поддержку детей с аутизмом-1

Известные белорусские спортсмены и тренеры, которые работают с детьми и помогают им развивать свои физические возможности наряду со своими зарубежными коллегами, поддержат запуск в Беларуси новой программы для ребят с особыми потребностями.

Белорусские спортсмены проведут благотворительный аукцион в поддержку детей с аутизмом-4

Её основная идея в том, чтобы распространить «Спорт-инклюзию» в разных видах спорта и странах. Ведь ребята с аутизмом имеют такие же возможности, как и их здоровые сверстники. В поддержку таких детей будет дан старт благотворительному аукциону, где звёзды белорусского спорта предоставят вещи и сувенирную продукцию со своими автографами и пожеланиями к благотворительному мероприятию.   

# Особенные дети # Фотофакт

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