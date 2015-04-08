Белорусский боксер Сергей Хомицкий сенсационно завоевал пояс интерконтинентального чемпиона IBF

Новости Беларуси. В последний раз белорусский профессиональный бокс громко заявлял о себе около десяти лет назад, когда на ринге блистал Сергей Ляхович. С тех пор утекло много воды, крови и пота, и вот наконец наш бокс снова показал миру свою мощь. В конце марта белорус Сергей Хомицкий сенсационно завоевал пояс интерконтинентального чемпиона IBF.

28 марта 2015-го года. Английский Шеффилд. Белорусский боксер Сергей Хомицкий по прозвищу «Призрак» нокаутирует молодого британца Адама Этчиса. Перед боем безусловным фаворитом считался хозяин ринга, мало того, специалисты считали, что он одержит победу нокаутом. Но у нашего соотечественника было свое мнение на этот счет.

Этчис рухнул как подкошенный. Рефери в ринге не стал даже вести отсчет, а сразу прекратил бой. Победно вскинутые белорусским боксером руки зал встретил недовольным гулом.

Укрепляет достижение Сергея Хомицкого тот факт, что ему 40 лет, а его сопернику 24 года – опыт нокаутировал молодость, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.

Однако этой победы могло и не случиться. За несколько недель до поединка у белорусского боксера умер отец и от поездки в Англию хотели отказаться. Но она все-таки состоялась, хотя процесс подготовки получился скомканным. Победу над Этчисом Сергей Хомицкий посвятил своему отцу.

Сейчас Сергей, помимо выступлений на международном ринге, еще и тренирует. Его подопечные знают с кем имеют дело и какая им выпала честь. В зале, где занимается боксер, взгляд падает на большой плакат с надписью «Следуй за чемпионом». Сам Сергей рассказывал, что несколько раз пытался завершить спортивную карьеру и перейти на профильную работу, по образованию он юрист. Но если душа, как говорится, к чему-то лежит, то этому надо посвятить всю свою жизнь. Поэтому планы на будущее у нашего героя более чем определенные.