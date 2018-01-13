Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли в финале турнира в Окленде

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Максим Мирный совместно с австрийцем Филиппом Освальдом остановился в шаге от завоевания парного титула на турнире в Новой Зеландии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Новости Беларуси. Максим Мирный совместно с австрийцем Филиппом Освальдом остановился в шаге от завоевания парного титула на турнире в Новой Зеландии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальной игре, которая продолжалась 1,5 часа, победу праздновал первый сеяный дуэт – Оливер Марах – Матэ Павич:
6:4, 5:7, 10:7.