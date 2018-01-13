Прямой эфир

Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли в финале турнира в Окленде

13 января 2018 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Максим Мирный совместно с австрийцем Филиппом Освальдом остановился в шаге от завоевания парного титула на турнире в Новой Зеландии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Мирный и Филипп Освальд проиграли в финале турнира в Окленде-1

В финальной игре, которая продолжалась 1,5 часа, победу праздновал первый сеяный дуэт – Оливер Марах – Матэ Павич:

6:4, 5:7, 10:7.

# Максим Мирный # Фотофакт # Баскетбол # Филипп Освальд # Оливер Марах # Матэ Павич

Другие новости рубрики

Все новости
«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ
13 января 2018 19:41

«Неагрессивно играли, поэтому такой результат». Баскетболисты «Цмоков» проиграли «Енисею» в лиге ВТБ

Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам в Минске: все взносы участников пойдут на помощь детям
13 января 2018 19:38

Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам в Минске: все взносы участников пойдут на помощь детям

Чемпионат Беларуси по борьбе: «Для молодых ребят это хороший урок и хороший экзамен перед большими стартами»
13 января 2018 19:35

Чемпионат Беларуси по борьбе: «Для молодых ребят это хороший урок и хороший экзамен перед большими стартами»