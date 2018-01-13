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Белоруски заняли 13 место в эстафете на КМ в Рупольдинге

13 января 2018 19:45
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Новости Беларуси. Женская эстафетная четверка, состоящая из Надежды Скардино, Ирины Кривко, Надежды Писаревой и Дарьи Домрачевой, финишировала тринадцатой на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски заняли 13 место в эстафете на КМ в Рупольдинге-1

Главной причиной того, что белорусская команда пролетела мимо топовой десятки, стоит признать три штрафных круга, заработанных Надеждой Писаревой. В итоге на финише наши биатлонистки отстали от лидера – сборной Германии – более чем на три минуты. Второе место в эстафете досталось итальянкам, а третья позиция у девушек из Швеции.

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт # Надежда Писарева # Надежда Скардино

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