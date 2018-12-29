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Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»

29 декабря 2018 19:07
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Новости Беларуси. Нападающий Александр Макась покинул минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причина – истечение сроков контракта.

Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»-1

В этом сезоне игрок провел 20 матчей в «Беларусбанк – высшей лиге» и забил шесть голов за «бело-синих». В составе минчан Макась стал бронзовым призером чемпионата.

К слову, без новой команды футболист оставался недолго. 29 декабря стало известно, что форвард пополнил ряды «Ислочи».

Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»-4

Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»-6

# Футбол Беларуси # Александр Макась # Фотофакт

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