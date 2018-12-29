Футбол. Александр Макась покинул минское «Динамо»

В этом сезоне игрок провел 20 матчей в «Беларусбанк – высшей лиге» и забил шесть голов за «бело-синих». В составе минчан Макась стал бронзовым призером чемпионата.

К слову, без новой команды футболист оставался недолго. 29 декабря стало известно, что форвард пополнил ряды «Ислочи».