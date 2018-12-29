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«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

29 декабря 2018 18:48
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Новости Беларуси. 28 декабря завершился второй этап Кубка федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования прошли на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва.

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону -1

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону -3

В турнире среди старшей группы юниоров 1997-1999 годов рождения на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Карницкая и Илья Авсеенко. Серебряные награды достались Ирине Губицкой и Алексею Гребенникову. Тройку призеров замкнули Наталья Пациенко и Кирилл Тюрин. Всего участие в турнире приняли 160 спортсменов из всех областей и Минска. Отметим, что условия для юниоров были такие же, как и во взрослом биатлоне.

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону -6

Ольга Назарова, член технического комитета IBU:
Наши соревнования сделаны как раз под масштаб Кубка мира. У них есть пресс-коференция, у них также майки лидеров. У нас создана модель Кубка мира, и спортсмены учатся с молодых лет быть профессионалами своего дела и участвовать в соревнованиях.

В Новополоцке пройдут также третий и четвертый этапы Кубка федерации биатлона. Соревнования начнутся в середине января.

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону -9

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону -11

# Биатлон # Ольга Назарова # Фотофакт

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