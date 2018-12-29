«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

В турнире среди старшей группы юниоров 1997-1999 годов рождения на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Карницкая и Илья Авсеенко. Серебряные награды достались Ирине Губицкой и Алексею Гребенникову. Тройку призеров замкнули Наталья Пациенко и Кирилл Тюрин. Всего участие в турнире приняли 160 спортсменов из всех областей и Минска. Отметим, что условия для юниоров были такие же, как и во взрослом биатлоне.

Ольга Назарова, член технического комитета IBU:

Наши соревнования сделаны как раз под масштаб Кубка мира. У них есть пресс-коференция, у них также майки лидеров. У нас создана модель Кубка мира, и спортсмены учатся с молодых лет быть профессионалами своего дела и участвовать в соревнованиях.

В Новополоцке пройдут также третий и четвертый этапы Кубка федерации биатлона. Соревнования начнутся в середине января.