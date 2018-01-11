Малый хрустальный глобус Надежды Скардино

Надежда Скардино выиграла Малый хрустальный глобус как лучшая биатлонистка по итогам индивидуальных гонок сезона, сообщили в программе «СТВ-спорт». В немецком Рупольдинге белоруска сегодня заняла седьмое место. А на этапе в шведском Эстерсунде ранее праздновала победу. По сумме двух гонок Скардино – лучшая.

Что до сегодняшней индивидуальной гонки, то ее победительницей стала итальянка Доротея Вирер. Также в тройке лучших – финка Кайса Макарайнен и канадка Розанна Кроуфорд. На старт сегодня вышли сразу пять белорусок. Три из них в итоге вошли в число 11 лучших. Дарья Домрачева – 6-ая, Надежда Скардино – 7-ая, а Ирина Кривко – 11-ая.