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На шаг ближе к финалу. «Цмоки» разгромили «Импульс-БГУИР» во втором матче ½ ЧБ

03 мая 2021 20:37
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Новости Беларуси. На шаг ближе к финалу чемпионата Беларуси по баскетболу стали «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане и во втором матче 1/2 разгромили «Импульс-БГУИР».

На шаг ближе к финалу. «Цмоки» разгромили «Импульс-БГУИР» во втором матче ½ ЧБ-1

Нынешний успех, по сути, повторил результат первой встречи. И тогда, и сейчас «драконы» выглядели намного сильнее оппонента. Достаточно сказать, что равная борьба наблюдалась только в одной четверти – во второй. В остальное время на площадке, по сути, была одна команда. Финальные цифры – 101:42.

На шаг ближе к финалу. «Цмоки» разгромили «Импульс-БГУИР» во втором матче ½ ЧБ-4

В рядах победителей следует отметить Андрея Стабровского. Он набрал 21 очко, а также совершил четыре подбора и шесть раз ассистировал партнерам. Таким образом, до главной дуэли чемпионата «Цмокам» осталось сделать последний шаг.

# Баскетбол # Андрей Стабровский # Фотофакт

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