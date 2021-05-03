На шаг ближе к финалу. «Цмоки» разгромили «Импульс-БГУИР» во втором матче ½ ЧБ

Новости Беларуси. На шаг ближе к финалу чемпионата Беларуси по баскетболу стали «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане и во втором матче 1/2 разгромили «Импульс-БГУИР».

Нынешний успех, по сути, повторил результат первой встречи. И тогда, и сейчас «драконы» выглядели намного сильнее оппонента. Достаточно сказать, что равная борьба наблюдалась только в одной четверти – во второй. В остальное время на площадке, по сути, была одна команда. Финальные цифры – 101:42.