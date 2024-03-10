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Неженские виды спорта! Узнали, что помогает девушкам завоёвывать медали

10 марта 2024 19:52
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Борьба – олимпийский вид программы, и женщины в нее ворвались, как цунами, и обосновались обстоятельно. В белорусской истории пока три олимпийских призера: Мария Мамашук, Ванесса Колодинская и Ирина Курочкина. Самой яркой фигурой отечественной борьбы считается несгибаемая Василиса Марзалюк. Чемпионка Европы, призер мира, двукратная победительница Европейских игр. Сегодня пришло время и новых имен.

Неженские виды спорта! Узнали, что помогает девушкам завоёвывать медали-1

Пока девчата катаются по молодежным стартам и побеждают, иногда заезжая на взрослую борьбу и кусая маститых. Алеся Гетманова имеет вес олимпионика Ирины Курочкиной – 57 килограммов. Иногда она борется в 59. Пока в арсенале 20-летней спортсменки юниорские победы: мир, Европа. Хотя в этом году на чемпионате континента белоруска стала третьей. К слову, в фамильной истории Гетмановых очень много представителей борцов, воинов.

Неженские виды спорта! Узнали, что помогает девушкам завоёвывать медали-4

Алеся Гетманова, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:
Раньше были полководцы – это военнослужащие. Бабушка что-то рассказывала, прабабушка. Папа занимался греко-римской борьбой. Мама занималась гимнастикой и легкой атлетикой. Как-то раз в песочнице игралась с мальчиками – дралась, подтягивалась. Ну и подошел отец моего тренера, попросил позвать родителей. Сказали: вот, у вас там перспективная девочка. Мне нравится свои ощущения, что я борюсь за что-то. Я хочу – значит я сделаю. А если я не сделаю, то я проиграла сама себе. Приобрела? Если глобально, то друзей, тренеров, поддержку огромную.

Подробности в сюжете.

# Женщины Беларуси # Юлия Силипицкая

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