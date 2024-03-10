Белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже – обсудили с председателем БТФ

На неделе Международная федерация тенниса выступила с официальным заявлением касаемо допуска белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Отбор спортсменов произойдет по рейтингу после турнира Ролан Гаррос, который стартует в Париже с 26 мая по 8 июня. Радоваться нам или сокрушаться, зная ITF, вот где вопрос. Поэтому мы пригласили к нам в студию «Спорттаймера» председателя Белорусской федерации тенниса Сергея Рутенко, чтобы пролить свет на действительность. Причем в начале недели пришли итоги апелляции, поданной белорусами в арбитражный суд касаемо членства нашей страны в международной теннисной структуре, ну и о проведении и выступлении всевозможных командных стартов.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Касательно самой Олимпиады, они нам прислали, что будет это совещание, собрание. Но потом мы задали ряд организационных вопросов, которые болельщики обычно не видят. Это заявка команды, это выполнение критериев. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть у нас до сих пор нет ответа? Сергей Рутенко:

Нет ответа. То есть, например, один из критериев был раньше попадания на Олимпиаду – это выступление за сборную. Юлия Силипицкая:

Да, в составе национальной команды. Сергей Рутенко:

В течение двух лет перед самой Олимпиадой непосредственно. Юлия Силипицкая:

То есть с 22-го года, по сути дела, и Арина, и Вика должны были играть за сборную. Сергей Рутенко:

Совершенно верно. На самом деле у них вот эта вся неразбериха, на мой взгляд, из-за своей какой-то такой веры, наверное, в себя, в безнаказанность. Юлия Силипицкая:

Зная ITF, уже понимаешь, что можно ожидать все что угодно. Сергей Рутенко:

На самом деле работа велась плотно не только на протяжении этой недели. Мы много готовились и к пресс-конференции, которую провели, на которой мы хотели осветить ситуацию, которая длится в мировом теннисе для нас еще с 2020 года. Юлия Силипицкая:

Ну да, 4 года уже, практически сага. Мы говорим сейчас о допуске. Допуск утвержден. Нам порадоваться или пока эмоции немножечко поберечь?

Сергей Рутенко:

Мы с Шамилем Тарпищевым обсуждали уже результат голосования. Мы знаем, что именно голосование по допуску в парном разряде он со скрипом прошел. Юлия Силипицкая:

Но это прорыв. Кстати, до этого не было парного. Пару причисляли как команду. Сергей Рутенко:

Да, совершенно верно. Поэтому я склонен верить и надеяться. Они очень испугались, когда мы сказали, что будем обнародовать материалы. И видно было, зашевелились, начали требовать от нас подписания документов о неразглашении, NDA так называемый. Начали требовать выполнения устава. И я им напомнил, говорю, ребят, какой устав? Мы вообще-то отстранены, мы не члены вашей организации, поэтому глупые требования. И я их предупредил, что мы сейчас пройдем пресс-конференцию. Если я не увижу никаких шагов с вашей стороны по восстановлению нашей федерации, мы будем дальше материалы выдавать и писать не только нашим СМИ, но и в международные разные организации. Много было скептиков, которые говорили, что вы проиграете. И мое мнение было такое, что наши люди должны видеть, что там происходит и как это происходит. Потому что, к сожалению, у нас часто говорится, что ой, там вот так вот все хорошо, а вот у нас плохо. Вот, пожалуйста, посмотрите, как работает международная судебная система, как ведут себя эти иностранцы, к которым мы всегда были так открыты и хлебосольны. И вот сейчас почему я не хочу замалчивать? Я хочу, чтобы и наши жители, и граждане нашей страны это знали, и чтобы мировая общественность, спортивная в первую очередь, видела тот беспредел, который творится. Юлия Силипицкая:

В 2021-м ты пришел в теннис с таким зажженным сердцем. Сергей Рутенко:

Меня выбрали в 2021 году на пост председателя федерации. Тогда уже были проблемы, нам не давали право проводить турниры на территории нашей страны. Я когда попросил, говорю, покажите, на что они ссылаются, как-то не было внятности никакой. И мы как раз с моим заместителем были на финале Кубки Дэвиса, это в Мадриде было, и там тогда проходила международная конференция очередная. Юлия Силипицкая:

И ты встретился с Хаггерти лично? Сергей Рутенко:

Я надеялся на то, что все-таки вдвоем сядем и поговорим, как есть. Я его заверил, что у нас это безопасно. Юлия Силипицкая:

То есть то, на что они ссылаются, о безопасности спортсменов.

Сергей Рутенко:

Совершенно верно. И говорю, как шаг навстречу к вам мы готовы обеспечить дополнительную какую-то безопасность, если вы укажете, что конкретно вас беспокоит. Более того, я его пригласил и пригласил специалистов, которые работают в этой области, чтобы они посетили нашу страну и посмотрели своими глазами, увидели. Они отказались ехать, а потом мне написали, сославшись на экспертов по безопасности федерации... Когда я попросил конкретнее, кто это, мне сказали: ну вот с Google взяли статьи, что у вас там что-то может произойти. Юлия Силипицкая:

Ты напугал Хаггерти? Своим напором. Он понял, что все, он уже взят. Сергей Рутенко:

Я даже с ним пошутил, они очень много на этой конференции уделили времени гендерному равенству. А я как раз приехал, мой заместитель Хрипач Ирина Игоревна со мной была вместе на этом разговоре, присутствовала. Я говорю, видите, вы только разговариваете о гендерном равенстве, у нас оно уже работает. Юлия Силипицкая:

Сергей, какой следующий был шаг? Сергей Рутенко:

Сам как бывший спортсмен я понимаю важность этих турниров. И я не имел просто права ничего не делать в этом направлении. Но случилась СВО, 22-й год. И потом отстранение. Юлия Силипицкая:

Получается, что вы встречались уже опять, но в онлайн-конференции, правильно? Сергей Рутенко:

Уже онлайн была конференция, на которой присутствовало больше 100 стран. Во-первых, сразу же сказал, что у ОБСЕ от 1 апреля 2022 года есть официальный документ, в котором Беларусь признается не стороной конфликта. Это первый момент. Второй, я говорил о том, что, к сожалению, военные конфликты происходили, происходят и будут происходить. Юлия Силипицкая:

По всему миру, к сожалению. Независимо от нас.