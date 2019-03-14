Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»: «Мы бы себя не уважали, если бы для нас это была сенсация»

Новости Беларуси. 14 марта на минском поле случилось то, что ещё вчера казалось невероятным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обыграть БАТЭ в четвертьфинале кубка Беларуси под силу не каждому.

Судьбу матча решил один меткий удар Дмитрия Комаровского. И даже травма Олега Патоцкого, полученная во время игры, не помешала футболистам «Ислочи» практически весь поединок держать под своим контролем.

Дмитрий Комаровский, нападающий ФК «Ислочь»:

Мы бы себя не уважали, если бы эта победа стала для нас сенсацией. Готовились к этим двум играм, причём достаточно качественно. Да, не были фаворитами в этой встрече, но отлично справились со своим делом и по праву прошли в следующий раунд.

Однако тренер «жёлто-синих» никакой трагедии в этом поражении не видит. Сейчас в БАТЭ активно идёт селекционная кампания. Да и травмы Щербицкого, Туоминена и прочих изрядно подкосили ряды борисовчан, что, безусловно, сказалось на сегодняшнем результате.