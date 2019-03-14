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Кубок Беларуси. «Ислочь» сенсационно выбила БАТЭ

14 марта 2019 18:16
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Новости Беларуси. В белорусском футболе произошла сенсация. Главный белорусский футбольный клуб последних лет – БАТЭ–покинул розыгрыш Кубка страны на четвертьфинальной стадии,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси. «Ислочь» сенсационно выбила БАТЭ-1

Кубок Беларуси. «Ислочь» сенсационно выбила БАТЭ-3

Обидчиком «жёлто-синих» стала «Ислочь». После ничьей на «Борисов-Арене», команда из Минского района в ответной игре добилась минимальной победы – 1:0. Единственный гол на счету Дмитрия Комаровского.

15 марта розыгрыш Кубка Беларуси продолжится.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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