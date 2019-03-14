Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

Беларусь как страна-хозяйка получила максимальную квоту: трое мужчин и три женщины. Дарья Триголос, Надежда Богданова поборются в личных соревнованиях, а Виктория Павлович сыграет только в командном зачете.

У мужчин выступят серебряный призер I Европейских игр Владимир Самсонов, а также Александр Ханин и Павел Платонов. Как мужская, так и женская команды ставят цель попасть по итогу форума как минимум в восьмерку сильнейших.