Федерация настольного тенниса Беларуси назвала имена спортсменов, которые выступят на II Европейских играх

Новости Беларуси. 14 марта Федерация настольного тенниса огласила имена атлетов на домашний форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 14 марта Федерация настольного тенниса огласила имена атлетов на домашний форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь как страна-хозяйка получила максимальную квоту: трое мужчин и три женщины. Дарья Триголос, Надежда Богданова поборются в личных соревнованиях, а Виктория Павлович сыграет только в командном зачете.
У мужчин выступят серебряный призер I Европейских игр Владимир Самсонов, а также Александр Ханин и Павел Платонов. Как мужская, так и женская команды ставят цель попасть по итогу форума как минимум в восьмерку сильнейших.
Татьяна Петкевич, старший тренер женской Национальной команды Беларуси по настольному теннису:
Очень сложно играть у себя в стране, у себя дома. Это кажется, что стены помогают, но груз ответственности настолько большой, что можно эмоционально перегореть, как часто и бывает. Мы надеемся, что справимся с поставленной задачей.
Павел Платонов, игрок Национальной сборной Беларуси по настольному теннису:
Есть, конечно, определенный груз ответственности. Всегда хочется дома перед своими зрителями показать себя как можно лучше. Может, это накладывает особый отпечаток, в то же время это и помогает. Ведь есть поддержка трибун, это дополнительный импульс для того, чтобы играть лучше.
Призеры Европейских игр автоматические получат лицензии на Олимпиаду в Токио. Ожидается, что побороться за путевку на главный спортивный старт четырёхлетия приедут все сильнейшие мастера малой ракетки Старого Света.