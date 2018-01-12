«Для некоторых это целой жизни результат»: Белорусская федерация легкой атлетики наградила лучших спортсменов 2017 года

Новости Беларуси. Сегодня у них под ногами вместо беговой дорожки – красная ковровая, а копья и молоты в руках они сменили на статуэтки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2017 года и наградила лучших спортсменов.

Уже ставшая традиционной, премия «Атлетика» в 4-й раз собрала лучших белорусских бегунов, прыгунов и метателей. Вместе со спортсменами, каждый из которых заявлен в своей возрастной категории, за награды сражались и их тренеры. В этом году, помимо основных номинаций, были представлены специальные призы для судей.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

По сути, это не год итога, а для некоторых это целой жизни результат, потому что многие спортсмены входят на пик, буквально 2-3 года могут быть, а к этим пикам спортивным, к славе они идут всю жизнь спортивную. Поэтому они имеют свое время, когда показали прекрасные результаты. И мы хотим поблагодарить их за то, что они делают для нашей Родины.

Награждение спортсменов проводилось в трех возрастных категориях: юноши, юниоры и взрослые. Однако своей победы страстно желали как юные, так и опытные, титулованные спортсмены. Алина Талай была номинирована на премию уже несколько раз, но удача улыбнулась ей лишь сегодня.

Алина Талай, серебряный призер Чемпионата Европы-2017 по легкой атлетике в помещении:

Всегда немножко обидно и всегда чуть-чуть чего-то не хватает. Но выигрывают всегда сильнейшие. И так как у нас в легкой атлетике представлено очень много чемпионок, девчонок, которые бегут быстро в любой дисциплине, метают далеко, выигрывают сильнейшие. И с такими девчонками в конкуренции очень приятно быть. У молодежи победу одержала потенциальная конкурентка Талай барьеристка Эльвира Герман, лучшей среди юниорок была Виолетта Скворцова, чемпионка Европы в тройном прыжке. В категории юноши проявили себя представители метательных дисциплин. У мужчин свой высокий класс подтвердили прыгуны в высоту: Дмитрий Набоков стал лучшим среди молодежи, а Максим Недосеков – признан самым-самым у юниоров.