«Для некоторых это целой жизни результат»: Белорусская федерация легкой атлетики наградила лучших спортсменов 2017 года
Новости Беларуси. Сегодня у них под ногами вместо беговой дорожки – красная ковровая, а копья и молоты в руках они сменили на статуэтки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2017 года и наградила лучших спортсменов.
Уже ставшая традиционной, премия «Атлетика» в 4-й раз собрала лучших белорусских бегунов, прыгунов и метателей. Вместе со спортсменами, каждый из которых заявлен в своей возрастной категории, за награды сражались и их тренеры. В этом году, помимо основных номинаций, были представлены специальные призы для судей.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
По сути, это не год итога, а для некоторых это целой жизни результат, потому что многие спортсмены входят на пик, буквально 2-3 года могут быть, а к этим пикам спортивным, к славе они идут всю жизнь спортивную. Поэтому они имеют свое время, когда показали прекрасные результаты. И мы хотим поблагодарить их за то, что они делают для нашей Родины.
Награждение спортсменов проводилось в трех возрастных категориях: юноши, юниоры и взрослые. Однако своей победы страстно желали как юные, так и опытные, титулованные спортсмены.
Алина Талай была номинирована на премию уже несколько раз, но удача улыбнулась ей лишь сегодня.
Алина Талай, серебряный призер Чемпионата Европы-2017 по легкой атлетике в помещении:
Всегда немножко обидно и всегда чуть-чуть чего-то не хватает. Но выигрывают всегда сильнейшие. И так как у нас в легкой атлетике представлено очень много чемпионок, девчонок, которые бегут быстро в любой дисциплине, метают далеко, выигрывают сильнейшие. И с такими девчонками в конкуренции очень приятно быть.
У молодежи победу одержала потенциальная конкурентка Талай барьеристка Эльвира Герман, лучшей среди юниорок была Виолетта Скворцова, чемпионка Европы в тройном прыжке. В категории юноши проявили себя представители метательных дисциплин.
У мужчин свой высокий класс подтвердили прыгуны в высоту: Дмитрий Набоков стал лучшим среди молодежи, а Максим Недосеков – признан самым-самым у юниоров.
Максим Недосеков, победитель Чемпионата Европы-2017 по легкой атлетике среди юниоров:
Удачный сезон. Мы не знаем, что будет дальше. Да, сезон очень крутой, но тоже были свои ошибки. Вот, получил травму после Европы, не поехал на «мир». Это маленькая такая ошибка. Захотел сильно прыгнуть и на 35 полез.
Лучшим легкоатлетом страны среди взрослых назван метатель молота Павел Борейша. Премия «Атлетика» – день отдыха от тренировочной рутины спортсменов. Однако уже завтра, когда все итоги будут подведены, а награды вручены, белорусские легкоатлеты вновь вернутся к рабочим будням, чтобы покорять новые высоты.