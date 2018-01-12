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Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал турнира в Окленде

12 января 2018 09:36
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Новости Беларуси. Максим Мирный вышел в финал парного разряда на турнире в Окленде.

Белорусский теннисист сыграет в паре с Филиппом Освальдом из Австрии. Их соперниками станет австрийско-хорватский дуэт Оливер Марах и Мате Павич.

В полуфинале Мирный/Освальд одержали победу над Равеном Класеном из ЮАР и Майклом Винусом из Новой Зеландии (7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Призовой фонд турнира в Новой Зеландии составляет более 500 тысяч долларов.

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного (читать далее).

# Теннис # Максим Мирный # Фотофакт # Филипп Освальд

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