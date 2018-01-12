Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в финал турнира в Окленде

Новости Беларуси. Максим Мирный вышел в финал парного разряда на турнире в Окленде.

Белорусский теннисист сыграет в паре с Филиппом Освальдом из Австрии. Их соперниками станет австрийско-хорватский дуэт Оливер Марах и Мате Павич.

В полуфинале Мирный/Освальд одержали победу над Равеном Класеном из ЮАР и Майклом Винусом из Новой Зеландии (7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Призовой фонд турнира в Новой Зеландии составляет более 500 тысяч долларов.