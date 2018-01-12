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12 января в Рупольдинге пройдет мужская эстафетная гонка

12 января 2018 12:35
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Новости Германии. В немецком Рупольдинге продолжается этап Кубка мира по биатлону. Накануне прошла женская индивидуальная гонка, и хотя белорусок на пьедестале мы не увидели, порадоваться за наших стреляющих лыжниц можем.  Надежда Скардино вчера финишировала седьмой, а в Эстерсунде праздновала викторию (здесь подробнее). Поскольку в нынешнем кубковом сезоне подобных гонок больше не предусмотрено, Скардино впервые в своей карьере стала обладательницей Малого Хрустального глобуса.

12 января в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка 4х7,5 километров. Предпоследней из 26 команд на старт выйдут белорусы Максим Воробей, Роман Елётнов, Антон Смольский и Дмитрий Абашев.

# Чемпионат мира по биатлону

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