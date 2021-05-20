«Это не только клуб, это выстроенная система подготовки». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта»
Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин поздравил женский баскетбольный клуб «Горизонт». Спортсменки недавно стали победительницами Европейской женской баскетбольной лиги и 29-го чемпионата Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Руководство области отметило высокие заслуги команды и вручило памятные подарки и цветы. Чествование прошло в центре экологического туризма «Станьково». В неформальной обстановке спортсменки смогли пообщаться с руководством клуба и области, поделиться впечатлениями от прошедших игр. Этот сезон для команды один из самых успешных. Они стали чемпионами, выиграли кубок и получили одну из европейских наград.
Наталья Трофимова, главный тренер баскетбольного клуба «Горизонт»:
Сборная Беларуси всегда проходила квалификационные раунды, всегда играла в финале. Поэтому, конечно же, и в этот раз ставили себе задачу именно выхода в финал чемпионата Европы. Поэтому пока идем по намеченному плану, и я очень надеюсь, что в финале у нас получится хорошо выступить.
Янина Инкина, нападающий баскетбольного клуба «Горизонт»:
Это мой второй год в команде «Горизонт», мне здесь нравится. Мы выиграли в этом году все соревнования, в которых участвовали, выполнили все наши цели, поэтому только приятные воспоминания. И впечатление, и настроение тоже хорошие.
Также для команды провели экскурсию по центру экологического туризма, познакомили с природными достопримечательностями и историей Дзержинского района. Такая неформальная встреча с руководством области прошла во второй раз. Она стала прекрасным обменом опытом для каждой из сторон.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня как раз баскетбольный клуб – это не только клуб, это выстроенная система подготовки именно молодежи, молодых спортсменов. У нас сегодня в чемпионате Беларуси играет, скажем, вторая команда «Горизонта», мы занимаемся сейчас мужской командой. И это все, конечно, наши дети, наши воспитанники, которые сегодня играют и в наших клубах. И буквально в июне начнется чемпионат Европы по баскетболу, где наши девчонки, в том числе и с «Горизонта», будут отстаивать честь нашей страны.
Сейчас у команды ответственный период. Пять спортсменок находятся на сборах в «Раубичах», где проходит подготовка национальной команды. Совсем скоро им предстоит бороться за победу в чемпионате Европы, который пройдет в Валенсии.