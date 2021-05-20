«Это не только клуб, это выстроенная система подготовки». Александр Турчин поздравил баскетболисток «Горизонта»

Руководство области отметило высокие заслуги команды и вручило памятные подарки и цветы. Чествование прошло в центре экологического туризма «Станьково». В неформальной обстановке спортсменки смогли пообщаться с руководством клуба и области, поделиться впечатлениями от прошедших игр. Этот сезон для команды один из самых успешных. Они стали чемпионами, выиграли кубок и получили одну из европейских наград.

Наталья Трофимова, главный тренер баскетбольного клуба «Горизонт»: Сборная Беларуси всегда проходила квалификационные раунды, всегда играла в финале. Поэтому, конечно же, и в этот раз ставили себе задачу именно выхода в финал чемпионата Европы. Поэтому пока идем по намеченному плану, и я очень надеюсь, что в финале у нас получится хорошо выступить.

Янина Инкина, нападающий баскетбольного клуба «Горизонт»: Это мой второй год в команде «Горизонт», мне здесь нравится. Мы выиграли в этом году все соревнования, в которых участвовали, выполнили все наши цели, поэтому только приятные воспоминания. И впечатление, и настроение тоже хорошие.

Также для команды провели экскурсию по центру экологического туризма, познакомили с природными достопримечательностями и историей Дзержинского района. Такая неформальная встреча с руководством области прошла во второй раз. Она стала прекрасным обменом опытом для каждой из сторон.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня как раз баскетбольный клуб – это не только клуб, это выстроенная система подготовки именно молодежи, молодых спортсменов. У нас сегодня в чемпионате Беларуси играет, скажем, вторая команда «Горизонта», мы занимаемся сейчас мужской командой. И это все, конечно, наши дети, наши воспитанники, которые сегодня играют и в наших клубах. И буквально в июне начнется чемпионат Европы по баскетболу, где наши девчонки, в том числе и с «Горизонта», будут отстаивать честь нашей страны.

Сейчас у команды ответственный период. Пять спортсменок находятся на сборах в «Раубичах», где проходит подготовка национальной команды. Совсем скоро им предстоит бороться за победу в чемпионате Европы, который пройдет в Валенсии.