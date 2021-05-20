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Трое белорусов отобрались в полуфинал ЧЕ по плаванию

20 мая 2021 13:47
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Новости Беларуси. В Венгрии продолжается чемпионат Европы по плаванию. 20 мая в вечернюю программу полуфиналов отобрались сразу несколько белорусских пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трое белорусов отобрались в полуфинал ЧЕ по плаванию -1

Анастасия Шкурдай выйдет на дистанцию 100 метров на спине. Григорий Пекарский и Евгений Цуркин отобрались в полуфиналы на 50 м баттерфляем.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Григорий Пекарский # Евгений Цуркин # Фотофакт

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