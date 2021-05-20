Трое белорусов отобрались в полуфинал ЧЕ по плаванию

Новости Беларуси. В Венгрии продолжается чемпионат Европы по плаванию. 20 мая в вечернюю программу полуфиналов отобрались сразу несколько белорусских пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай выйдет на дистанцию 100 метров на спине. Григорий Пекарский и Евгений Цуркин отобрались в полуфиналы на 50 м баттерфляем.