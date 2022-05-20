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«Мешков Брест» выиграл чемпионат Беларуси по гандболу

20 мая 2022 21:54
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» – чемпион Беларуси по гандболу. 20 мая брестчане дома в ярком матче обыграли минский СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» выиграл чемпионат Беларуси по гандболу-1

Итоговый счет – 30:27 в пользу хозяев. Команды до последней секунды держали интригу. «Армейцы» дали бой, но все же уступили. Таким образом, «мешковцы» не отдают чемпионство в национальном первенстве с сезона 2013/14. А минчане в 10 раз подряд становятся вице-чемпионами национального первенства.

# Гандбол # Фотофакт

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