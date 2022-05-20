«Мешков Брест» выиграл чемпионат Беларуси по гандболу

Итоговый счет – 30:27 в пользу хозяев. Команды до последней секунды держали интригу. «Армейцы» дали бой, но все же уступили. Таким образом, «мешковцы» не отдают чемпионство в национальном первенстве с сезона 2013/14. А минчане в 10 раз подряд становятся вице-чемпионами национального первенства.