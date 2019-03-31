Директор НАДА: «В четыре часа вечера следующего дня проба уже будет на исследовании в лаборатории»

Новости Беларуси. Тема, которая не теряет актуальности в последние десятилетия и особенно остро становится в преддверии крупнейших стартов – допинг. Это всегда драмы, скандалы и разочарования, сообщили в программе «Неделя спорта». В экстремальном режиме сейчас готовится работать и Национальная антидопинговая лаборатория. Несколько волнующих вопросов мы задали на неделе руководителю НАДА Денису Мужжухину.

Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Беларуси:

Лабораторные результаты будет получать Европейский олимпийский комитет, по большому счету WADA даже не узнает результаты тестирования. Так же, как и на Олимпиаде, результаты тестирования знает только Международный олимпийский комитет.

Денис Мужжухин:

Конечно, любая проба может храниться 10 лет. И собственник этих проб, а это ЕОК, какую пробу посчитает нужным сколько лет хранить, столько может ее хранить.

Денис Мужжухин:

На тестовых соревнованиях мы уже отработали, логистически понимаем, как нам надо выстроить всю доставку. Пробы крови у нас будут доставляться быстро. Если вечером прошли соревнования, то в четыре часа вечера следующего дня эта проба уже будет на исследовании в лаборатории. Соглашения пока еще с «Белавиа» нет. Это совместные рейсы «Австрийских авиалиний» и «Белавиа», они ежедневно осуществляют два рейса. Будем выходить в ближайшее время на «Белавию», которая, будем надеяться, поможет нам отработать мелкие вопросы, которые могут быть.

Денис Мужжухин:

Я бы не хотел, чтобы здесь спекулировали на тему, что кому-то справедливо выдали, кому-то нет. Механизм и рекомендации по выдаче терапевтических исключений везде одинаков: отдельная страница на ресурсе, на сайте WADA, чем надо руководствоваться, как надо лечить по каждому заболеванию, будь то астма или другие заболевания. Там есть рекомендации, что надо делать, и если невозможно спортсмена по-другому вылечить, то ему, конечно, должно быть предоставлено право лечиться.