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Солигорский «Шахтёр» успешно стартовал в Кубке России по баскетболу 3х3

30 сентября 2024 20:08
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Солигорский «Шахтер» успешно стартовал в Кубке России по баскетболу 3х3, который проходит в Сочи. 30 сентября прошли встречи группового раунда, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» успешно стартовал в Кубке России по баскетболу 3х3-1

Белорусский квартет расположился в пульке «F» и сыграл два поединка. В первом матче дня наши парни праздновали победу, одолев дружину из Нижнего Новгорода – 18:14. Но затем уступили клубу «Байкал-Инк» из Иркутска – 15:16. Таким образом, «Шахтер» выходит в плей-офф турнира и во 1 октября сыграет с командой из Перми. Победители и призеры соревнований станут известны 2 октября.

# Баскетбол

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