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«Динамо-Шинник» победил «СКА-Варягов» в матче регулярного чемпионата МХЛ

23 сентября 2022 12:19
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Новости Беларуси. Подрастающее поколение хоккеистов из «Динамо-Шинника» на своем льду обыграло «СКА-Варяги» из Ленинградской области в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Шинник» победил «СКА-Варягов» в матче регулярного чемпионата МХЛ-1

Гости вышли вперед в конце стартового периода. Но динамовцы ответили уже в следующей трети. Автором шайбы стал Мирослав Михалев. Больше второй отрезок результативных моментов не подарил. На старте заключительной 20-минутки форвард «шинников» оформил дубль, тем самым выведя команду вперед, но оппоненты успели сравнять цифры на табло до финальной сирены. Таким образом, основное время поединка завершилось вничью. Овертайм также оказался безрезультативным. А в серии буллитов точнее были белорусы. Финальный счет – 3:2.

«Динамо-Шинник» победил «СКА-Варягов» в матче регулярного чемпионата МХЛ-4

После шести матчей сезона в активе нашей команды шесть очков и третье место в турнирной таблице Серебряного дивизиона Западной конференции.

# Хоккей # Мирослав Михалев # Фотофакт

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