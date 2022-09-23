«Динамо-Шинник» победил «СКА-Варягов» в матче регулярного чемпионата МХЛ

Гости вышли вперед в конце стартового периода. Но динамовцы ответили уже в следующей трети. Автором шайбы стал Мирослав Михалев. Больше второй отрезок результативных моментов не подарил. На старте заключительной 20-минутки форвард «шинников» оформил дубль, тем самым выведя команду вперед, но оппоненты успели сравнять цифры на табло до финальной сирены. Таким образом, основное время поединка завершилось вничью. Овертайм также оказался безрезультативным. А в серии буллитов точнее были белорусы. Финальный счет – 3:2.