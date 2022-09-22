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Хоккей. «Шахтёр» в домашнем матче обыграл «Гомель»

22 сентября 2022 19:54
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Новости Беларуси. В национальном хоккейном чемпионате 22 сентября состоялись очередные противостояния. «Шахтер» дома обыграл «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Шахтёр» в домашнем матче обыграл «Гомель»-1

Итоговый счет – 1:0 в пользу хозяев. Единственная шайба была заброшена на последних секундах второго периода. Солигорчане находятся на вершине турнирной таблице Экстралиги. И для них сейчас важен каждый балл, тем более после последнего поражения от «Юности».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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