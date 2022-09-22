Хоккей. «Шахтёр» в домашнем матче обыграл «Гомель»

Итоговый счет – 1:0 в пользу хозяев. Единственная шайба была заброшена на последних секундах второго периода. Солигорчане находятся на вершине турнирной таблице Экстралиги. И для них сейчас важен каждый балл, тем более после последнего поражения от «Юности».