Сборная Беларуси по футболу проиграла Казахстану в матче Лиги Наций

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Казахстана в Лиге Наций с итоговым счетом 1:2. Для казахов это первая победа в истории над белорусской дружиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Казахстана в Лиге Наций с итоговым счетом 1:2. Для казахов это первая победа в истории над белорусской дружиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом тайме наши парни старались играть первым номером, но именно хозяевам поля удалось открыть счет на 29-й минуте. В ответ белорусы сумели забить «гол в раздевалку» – Савицкий удачно пробил головой. Во втором периоде подопечные Кондратьева решили играть на удержание. И сперва получалось. Но на 79-й минуте белорусы допустили грубую ошибку и сами себе привезли гол.
Дальше у нашей сборной еще были моменты, но казахов несколько раз выручал их голкипер Шацкий. На стадионе «Астана-Арена» за игрой наблюдало более 30 тысяч болельщиков.
В воскресенье, 25 сентября, белорусы вновь сыграют в Лиге Наций. Соперники – футболисты Словакии.