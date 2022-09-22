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Сборная Беларуси по футболу проиграла Казахстану в матче Лиги Наций

22 сентября 2022 19:55
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Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от Казахстана в Лиге Наций с итоговым счетом 1:2. Для казахов это первая победа в истории над белорусской дружиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу проиграла Казахстану в матче Лиги Наций-1

В первом тайме наши парни старались играть первым номером, но именно хозяевам поля удалось открыть счет на 29-й минуте. В ответ белорусы сумели забить «гол в раздевалку» – Савицкий удачно пробил головой. Во втором периоде подопечные Кондратьева решили играть на удержание. И сперва получалось. Но на 79-й минуте белорусы допустили грубую ошибку и сами себе привезли гол.

Сборная Беларуси по футболу проиграла Казахстану в матче Лиги Наций-4

Дальше у нашей сборной еще были моменты, но казахов несколько раз выручал их голкипер Шацкий. На стадионе «Астана-Арена» за игрой наблюдало более 30 тысяч болельщиков.

В воскресенье, 25 сентября, белорусы вновь сыграют в Лиге Наций. Соперники – футболисты Словакии.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Игорь Шацкий # Павел Савицкий # Фотофакт

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