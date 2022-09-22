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«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?

22 сентября 2022 19:36
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» принимает серьезного соперника. В нашу столицу пожаловал действующий обладатель Кубка Гагарина легендарный московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Болельщики в преддверии матча поделились своими ожиданиями.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-1

Болельщик ЦСКА:
Я думаю, минчане победят, если честно, объективно. Потому что Минск на ходу сейчас. «Северсталь» позавчера обошли. Основное время закончится, думаю, 4:2, 4:3 – Минск победит.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-4

Болельщик ЦСКА:
Я верю в победу ЦСКА. Я думаю, мы будем бороться именно в основное время, нам нужно два очка.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-7

Болельщик «Динамо-Минск»:
Я надеюсь, что сможем, с «Авангардом» же получилось, у них тоже было поражение. Мы же их выиграли. Думаю, получится. Счет будет 4:3 в овертайме в нашу пользу.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-10

Болельщик «Динамо-Минск»:
Матч будет тяжелым, однозначно. Сильный соперник. Были у них поражения недавно, тем не менее я уверен в нашей команде. И наши парни покажут класс, как всегда.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-13

Болельщик «Динамо-Минск»:
Мы всегда болеем за наших, «Динамо». Мы уже побеждали ЦСКА в предсезонке.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-16

Болельщик «Динамо-Минск»:
Думаю, наши парни будут бороться на всю силу и все будет хорошо.

«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?-19

В турнирной таблице Западной конференции дружины имеют одинаковое количество очков. В их активе по 11 баллов. «Армейцы» располагаются на четвертой позиции, а «зубры» – на шестой. В своей истории коллективы встречались 36 раз. Нашим парням удавалось взять верх лишь в шести дуэлях. В последний раз это было в декабре 2020 года. Однако в Минск «красно-синие» приехали после сенсационного поражения от «Куньлуня». Возможно, сейчас самое время подопечным Крэйга Вудкрофта подправить статистику.

Итоговый счет – 3:1 в пользу минчан. В каждом тайме «динамовцы» забросили по шайбе и вели 3:0. 24 сентября минское «Динамо» сыграет на выезде. Следующая жертва – «Салават Юлаев».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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