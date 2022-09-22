«Наши парни покажут класс». Оправдались ли ожидания болельщиков «Динамо» в игре с ЦСКА?

Болельщик ЦСКА: Я думаю, минчане победят, если честно, объективно. Потому что Минск на ходу сейчас. «Северсталь» позавчера обошли. Основное время закончится, думаю, 4:2, 4:3 – Минск победит.

Болельщик ЦСКА: Я верю в победу ЦСКА. Я думаю, мы будем бороться именно в основное время, нам нужно два очка.

Болельщик «Динамо-Минск»: Я надеюсь, что сможем, с «Авангардом» же получилось, у них тоже было поражение. Мы же их выиграли. Думаю, получится. Счет будет 4:3 в овертайме в нашу пользу.

Болельщик «Динамо-Минск»: Матч будет тяжелым, однозначно. Сильный соперник. Были у них поражения недавно, тем не менее я уверен в нашей команде. И наши парни покажут класс, как всегда.

Болельщик «Динамо-Минск»: Мы всегда болеем за наших, «Динамо». Мы уже побеждали ЦСКА в предсезонке.

Болельщик «Динамо-Минск»: Думаю, наши парни будут бороться на всю силу и все будет хорошо.

В турнирной таблице Западной конференции дружины имеют одинаковое количество очков. В их активе по 11 баллов. «Армейцы» располагаются на четвертой позиции, а «зубры» – на шестой. В своей истории коллективы встречались 36 раз. Нашим парням удавалось взять верх лишь в шести дуэлях. В последний раз это было в декабре 2020 года. Однако в Минск «красно-синие» приехали после сенсационного поражения от «Куньлуня». Возможно, сейчас самое время подопечным Крэйга Вудкрофта подправить статистику.

Итоговый счет – 3:1 в пользу минчан. В каждом тайме «динамовцы» забросили по шайбе и вели 3:0. 24 сентября минское «Динамо» сыграет на выезде. Следующая жертва – «Салават Юлаев».