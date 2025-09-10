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«Динамо-Шинник» оформил вторую победу в чемпионате МХЛ

10 сентября 2025 12:03
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Бобруйский «Динамо-Шинник» одержал вторую победу на старте регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Подопечные Евгения Летова принимали «Сахалинских Акул», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 16-й минуте Константин Волочко вывел хозяев вперед, в середине следующего периода отличился Илья Сансевич. Заключительная 20-минутка осталась безголевой. В итоге – 2:0 в пользу «шинников». Далее наши парни сыграют с «Амурскими Тиграми» из Хабаровска. Встреча пройдет на «Бобруйск-Арене» 13 сентября.

# Хоккей

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