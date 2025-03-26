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Хоккеисты «Динамо-Минск» на своей площадке обыграли ЦСКА 5:2

26 марта 2025 20:11
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Хоккеисты минского «Динамо» в первом матче стартового раунда плей-офф на своей площадке одержали победу над ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Минск» на своей площадке обыграли ЦСКА 5:2 -1

Начало поединка ошеломило «зубров». В течение стартовых минут в воротах Василия Демченко побывали две шайбы – у «армейцев» отличились Саморуков и Карнаухов. Динамовцам потребовалось время, чтобы прийти в себя. За пять минут до окончания первого периода Сергей Кузнецов сократил отставание в счете. А затем Сэм Энас реализовал численное преимущество. Ничья – 2:2. А позже «зубры» вырвались вперед. Окончательный счет поединка – 5:2.

Хоккеисты «Динамо-Минск» на своей площадке обыграли ЦСКА 5:2 -3

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Ребята хорошо отреагировали на два пропущенных гола. В общем-то, здесь закончили период 2:2 – ничья. Хорошо, что повели в счете. И третий период сыграли догола. Я думаю, еще все впереди. Никаких комментариев, чтобы что-то такое сказать. Играли с хорошей командой, была равная игра. 

Вторая игра первого раунда плей-офф пройдет 28 марта в «Минск-Арене».

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов

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