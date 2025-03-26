Хоккеисты «Динамо-Минск» на своей площадке обыграли ЦСКА 5:2

Хоккеисты минского «Динамо» в первом матче стартового раунда плей-офф на своей площадке одержали победу над ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало поединка ошеломило «зубров». В течение стартовых минут в воротах Василия Демченко побывали две шайбы – у «армейцев» отличились Саморуков и Карнаухов. Динамовцам потребовалось время, чтобы прийти в себя. За пять минут до окончания первого периода Сергей Кузнецов сократил отставание в счете. А затем Сэм Энас реализовал численное преимущество. Ничья – 2:2. А позже «зубры» вырвались вперед. Окончательный счет поединка – 5:2.