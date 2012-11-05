«Динамо» (Минск) победил «Динамо» (Рига) 2:0

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» обыграло рижских одноклубников в очередной выездной дуэли Чемпионата КХЛ. Счет был открыт на экваторе стартового отрезка. Отличился Александр Китаров. Во втором периоде преимущество бело-голубых удвоил Тим Стэплтон. Хозяева льда, несмотря на все попытки, так и не смогли распечатать ворота.

Всего же в четырехматчевом выездном турне белорусы потерпели два поражения и одержали две победы, последняя из которых позволила дружине Александра Андреевского вернуться в зону плей-офф. Теперь Чемпионат КХЛ берет 10-дневный перерыв. После него динамовцев ожидает двухматчевая домашняя серия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.