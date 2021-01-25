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Кто представит сборную Беларуси на ЧЕ по биатлону? Тренерский штаб обнародовал список спортсменов

25 января 2021 20:35
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону обнародовал состав на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стреляющие лыжники будут состязаться с 27 по 31 января в Польше.

Кто представит сборную Беларуси на ЧЕ по биатлону? Тренерский штаб обнародовал список спортсменов-1

В мужскую команду вошли Егор Казаринов, Виктор Кривко, Илья Авсеенко и Роман Елетнов. Женская укомплектована следующим образом: Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова. В расписании значатся индивидуальные гонки, спринты, пасьюты, одиночные и смешанные эстафеты.

# Биатлон # Егор Казаринов # Виктор Кривко # Илья Авсеенко # Роман Елетнов # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Аделина Сабитова # Фотофакт

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