Кто представит сборную Беларуси на ЧЕ по биатлону? Тренерский штаб обнародовал список спортсменов

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону обнародовал состав на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стреляющие лыжники будут состязаться с 27 по 31 января в Польше.
Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону обнародовал состав на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стреляющие лыжники будут состязаться с 27 по 31 января в Польше.
В мужскую команду вошли Егор Казаринов, Виктор Кривко, Илья Авсеенко и Роман Елетнов. Женская укомплектована следующим образом: Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова. В расписании значатся индивидуальные гонки, спринты, пасьюты, одиночные и смешанные эстафеты.