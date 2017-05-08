«Динамо-Электросталь» в Минске в пятый раз подряд выиграло «Кубок Содружества» по хоккею на траве

Новости Беларуси. Традиционный турнир «Кубок Содружества» уже в который раз выиграли гости из российского клуба «Динамо-Электросталь». Трофей достается им пятый год подряд. В первом и втором турах подмосковный коллектив прошелся по соперникам катком.

В заключительном матче настроение фавориту пытался подпортить наш «Минск», однако сражаться на равных хозяевам удавалось лишь до счета 4:4. Затем класс оппонентов взял свое: они добились итоговой победы – 8:5.

Тем не менее для белорусского чемпиона даже проигранный матч – отличный опыт. «Кубок Содружества» – проверка сил перед матчами Европейского клубного кубка чемпионов. Причем одним из соперников минчан на групповом этапе будут как раз представители «Электростали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».