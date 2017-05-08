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«Динамо-Электросталь» в Минске в пятый раз подряд выиграло «Кубок Содружества» по хоккею на траве

08 мая 2017 17:15
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Новости Беларуси. Традиционный турнир «Кубок Содружества» уже в который раз выиграли гости из российского клуба «Динамо-Электросталь». Трофей достается им пятый год подряд. В первом и втором турах подмосковный коллектив прошелся по соперникам катком.

В заключительном матче настроение фавориту пытался подпортить наш «Минск», однако сражаться на равных хозяевам удавалось лишь до счета 4:4. Затем класс оппонентов взял свое: они добились итоговой победы – 8:5.

Тем не менее для белорусского чемпиона даже проигранный матч – отличный опыт. «Кубок Содружества» – проверка сил перед матчами Европейского клубного кубка чемпионов. Причем одним из соперников минчан на групповом этапе будут как раз представители «Электростали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Электросталь» в Минске в пятый раз подряд выиграло «Кубок Содружества» по хоккею на траве-1

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:
Я, честно сказать, увидел то, что хотел увидеть, потому что это наш будущий соперник на Кубке европейских чемпионов в дивизионе «Трофи». И мне очень интересно было проэкспериментировать именно агрессивный хоккей, насколько прошла наша подготовка физическая. И увидеть того же соперника, как они реагируют на эту агрессивность. Я доволен.

«Динамо-Электросталь» в Минске в пятый раз подряд выиграло «Кубок Содружества» по хоккею на траве-4

Игорь Шишков, главный тренер ХК «Динамо-Электросталь» (Россия):
Первые две игры, конечно, полегче были. Мы знали, что третью игру придется играть с хозяевами. Молодцы, очень хорошая команда – хоккейный клуб «Минск». Прибавляет с каждым турниром. И я хочу сказать слова благодарности сопернику, потому что две третьих игры игра была абсолютно равная.

# Спортивные соревнования

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