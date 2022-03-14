В экстралиге «Шахтёр» обыграл «Витебск», «Юность» вышла победителем в игре с «Химиком»

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках стадии плей-офф экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной из встреч победитель регулярного сезона минская «Юность» на выезде скрестила клюшки с новополоцким «Химиком».

Хозяева в прошлый раз смогли неприятно удивить столичных спортсменов, сравняв счет в серии. Однако на этот раз минчане оказались сильнее. Итоговый счет – 2:1. В другой дуэли солигорский «Шахтер» в третий раз обыграл «Витебск». Горняки праздновали викторию с минимальным перевесом – 5:4.