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В экстралиге «Шахтёр» обыграл «Витебск», «Юность» вышла победителем в игре с «Химиком»

14 марта 2022 12:42
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках стадии плей-офф экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одной из встреч победитель регулярного сезона минская «Юность» на выезде скрестила клюшки с новополоцким «Химиком».

В экстралиге «Шахтёр» обыграл «Витебск», «Юность» вышла победителем в игре с «Химиком»-1

Хозяева в прошлый раз смогли неприятно удивить столичных спортсменов, сравняв счет в серии. Однако на этот раз минчане оказались сильнее. Итоговый счет – 2:1. В другой дуэли солигорский «Шахтер» в третий раз обыграл «Витебск». Горняки праздновали викторию с минимальным перевесом – 5:4.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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