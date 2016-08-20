Девятовский – Арзамасовой: «Верим в тебя и знаем, что будешь бороться до конца»

Новости Беларуси. Сегодня ночью, в 3.15 по белорусскому времени, в финале забега на 800 метров выйдет на дорожку наша Марина Арзамасова. «Будет не просто, но мы верим в тебя», – от себя лично и от всех поклонников спорта написал на своей странице в социальной сети председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Фавориткой забега считается бегунья на средние длины из ЮАР Кастер Семеня.

У нее есть серебряная медаль Лондона-2012 на этой дистанции. Марина Арзамасова, согласно букмекерским котировкам, находится в середине финальной Топ-8.

И все же! Не стоит забывать, что Марина – черная лошадка белорусской легкой атлетики. Она целенаправленно готовится к конкретным стартам, не растрачивая себя на сопутствующие соревнования, и умеет показывать неожиданные для многих результаты. Например,

Арзамасова стала чемпионкой мира в 2015 году.

В этом статусе «невидимая» весь действующий сезон Арзамасова приехала в Рио! Будем надеяться, что проверенная тактика не подведет!