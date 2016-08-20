Девятовский – Арзамасовой: «Верим в тебя и знаем, что будешь бороться до конца»

Новости Беларуси. Сегодня ночью, в 3.15 по белорусскому времени, в финале забега на 800 метров выйдет на дорожку наша Марина Арзамасова. «Будет не просто, но мы верим в тебя», – от себя лично и от всех поклонников спорта написал на своей странице в социальной сети председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.
Фавориткой забега считается бегунья на средние длины из ЮАР Кастер Семеня.
У нее есть серебряная медаль Лондона-2012 на этой дистанции. Марина Арзамасова, согласно букмекерским котировкам, находится в середине финальной Топ-8.
И все же! Не стоит забывать, что Марина – черная лошадка белорусской легкой атлетики. Она целенаправленно готовится к конкретным стартам, не растрачивая себя на сопутствующие соревнования, и умеет показывать неожиданные для многих результаты. Например,
Арзамасова стала чемпионкой мира в 2015 году.
В этом статусе «невидимая» весь действующий сезон Арзамасова приехала в Рио! Будем надеяться, что проверенная тактика не подведет!
«Мама, я хочу, чтобы ты занимала всегда только первые места!»
Эти слова принадлежат 6-летней Саше, дочке Марины. О семье, мотивации, приметах, жизни после спорта и о многом другом спортсменка рассказала в программе «Неделя спорта» на СТВ. Читайте здесь!
Фото. instagram.com/marinaarzamasova