«Он боец фронта нашего, боец белорусского народа»: жители Гродно о серебре Тихона на Олимпиаде

Новости Беларуси. Итак, 8 олимпийских медалей у белорусов. Серебряное утро и бронзовый вечер были у этой субботы для нашей страны. Иван Тихон стал вторым в соревновании по метанию молота. Байдарка-четвёрка финишировала третьей.

С олимпийским успехом спортсменов поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко, говоря о достижении Ивана Тихона, отметил, что атлет совершил настоящий подвиг. А вот бронза спортсменок имеет двойную цену в условиях беспрецедентного внешнего давления на команду по гребле на байдарках и каноэ. О том, как белорусы всему миру демонстрируют несгибаемый характер и высокое спортивное мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Мои эмоции могли бы быть и лучше. Но и эти тоже неплохие, скажем так.

Это первые эмоции спортсмена, которыми он поделился с журналистами. А так Иван Тихон проходил квалификацию, отправив молот за 76 с половиной метров. И здесь букмекеры начали смотреть на 40-летнего отлета иным взглядом. Всматривались пристально и оппоненты. В карьере чемпиона мира в 2003 и в 2007 году, бронзового призера Олимпиады в Пекине, были и не простые времена. Допинговая дисквалификация на несколько лет выбила из обоймы.

Ольга Тихон, супруга серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Ехал он собранным, целеустремленным, с желанием вернуться, доказать, может быть, даже самому себе, болельщикам, что все не просто так ждали его столько лет, верили. Оправдал, я считаю, свои надежды и многих людей, которые болели за него.

Не только оправдал, но и доказал, что сила в цели. И идти к ней необходимо, несмотря ни на что. Уже с первых попыток в финале стало понятно: Тихон идет за медалью! И результат в 77 метров и 79 девять сантиметров принес еще одну серебряную награду в общую копилку.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Может быть болельщиков это расстроило, но я чуть-чуть рад в этом плане. Потому что длительный промежуток времени, нехватка соревновательного опыта все-таки сказались и на внутренних ощущениях, и вообще давление какое-то присутствует. Поэтому радость присутствует, но с легкой горчинкой.

А после пьедестала он скажет, что настоящий спортсмен может метать и в дождь, и стоя на льду. Да и на Северном полюсе – пожалуйста! А дома в Гродно соседи уже готовятся встречать чемпиона по их собственной традиции.

Оксана Лукуть, житель Гродно:

Мы рады его успехам, его медалям. Всем подъездом встречали с телевидением вместе. И шарики развешивали, и приветствовали его.

Валерий Нагорный, житель Гродно:

Он как боец фронта нашего, боец белорусского народа. Все-таки показал, что есть у него еще порох в пороховницах и он еще будет нас радовать своими успехами.