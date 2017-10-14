Хоккейный матч «Шахтера» и «Юности» 14 октября в Солигорске: итоги

Новости Беларуси. Лидеры белорусской хоккейной Экстралиги – «Шахтер» и «Юность» – встречались 14 октября в Солигорске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для команд это вторая очная дуэль за три дня. В четверг в столице «горняки» добились успеха 3:2, но сегодня фортуна была уже не на их стороне. Парни Михаила Захарова проиграли первый период 0:1, однако в дальнейшем переломили ход встречи.

На руку гостям сыграли удаления в составе «Шахтера», благодаря которым Юность забросила все три шайбы в основное время.

Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы победить – по истечении 60 минут на табло горели равные цифры. Судьбу игры в итоге решил овертайм: за минуту до его окончания все вопросы снял Максим Парфеевец, оформивший хет-трик. Эта определяющая шайба также была забита минчанами в большинстве.