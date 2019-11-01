Денис Цыганов о разгромной победе «Юности» над «Шахтёром»: «Приятно побеждать с таким счётом»

Новости Беларуси. Столичная «Юность» нокаутировала солигорский «Шахтер» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Столичная «Юность» нокаутировала солигорский «Шахтер» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В ворота гостей хозяева отправили аж 7 шайб. При этом сами пропустили лишь единожды. В рядах победителей особенно усердствовал Цыганов, оформивший хет-трик.
Денис Цыганов, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Впечатления самые хорошие. Приятно побеждать с таким счетом, получать удовольствие от игры. Давно у нас не получалось забивать много голов. Мы испытывали с этим проблемы, работали над этим и это дало плоды.
Таким образом, минчане вышли на чистое второе место в турнирной таблице. Стоит также отметить, что это уже вторая крупная виктория кряду. В прошлом туре «Юность» разгромила «Динамо-Молодечно» – 5:0.
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