Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису. Подводим промежуточные итоги

Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит в 12-й раз, в 2019 году установлен рекорд по количеству стран-участниц, их 50. Всего же за медали сражаются 307 спортсменов. В самом разгаре соревнования среди теннисистов до 21 года. Уровень конкуренции высок, поэтому для многих молодых спортсменов этот старт – новый опыт и проверка сил.

Вероника Воробьева, участница соревнований:

Сделала не все, что было в моих силах. Можно сказать, был мандраж перед игрой. Это больше соревнования были для опыта, где можно поучиться чему-то новому. Не побояться проиграть, выступить так, как ты натренирован.

Один из лидеров сборной – Александр Ханин – 31 октября завершил выступление на турнире среди молодежи. На стадии 1/32 в напряженной борьбе он уступил сопернику из Румынии 1:3. Не смогли одолеть своих оппоненток на этой же стадии Дарья Триголос и Надежда Богданова.