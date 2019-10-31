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Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

31 октября 2019 20:30
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» завершил выступление в Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы-1

Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8 финала. Здесь мы дважды проиграли испанской «Барселоне». И если на выезде случился форменный разгром 0:5, то дома белоруски выглядели весьма неплохо. Но класс есть класс – поражение 1:3.

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы-4

Владимир Рева, главный тренер женской команды ФК «Минск»:
До 70-й минуты мы очень хорошо держали структуру, учитывая те ошибки, которые были в первой игре, учли в плане перекрывания зон. В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли себе эти голы.

Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы-7

# Футбол Беларуси # Владимир Рева # Фотофакт

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