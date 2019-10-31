Тренер «Минска» о поражении «Барселоне»: В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли голы

Непреодолимой для нас оказалась стадия 1/8 финала. Здесь мы дважды проиграли испанской «Барселоне». И если на выезде случился форменный разгром 0:5, то дома белоруски выглядели весьма неплохо. Но класс есть класс – поражение 1:3.

Владимир Рева, главный тренер женской команды ФК «Минск»:

До 70-й минуты мы очень хорошо держали структуру, учитывая те ошибки, которые были в первой игре, учли в плане перекрывания зон. В более сложных ситуациях мы выдержали, а в более простых привезли себе эти голы.