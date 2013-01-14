Дмитрий Дащинский выиграл этап Кубка мира по фристайлу в Канаде

Новости Беларуси. Белорусский фристайлист Дмитрий Дащинский победно закольцевал минувший сезон, выиграв сезон этап Кубка мира в Норвегии. Нынешний розыгрыш трофея он также начал с виктории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором кубковом этапе, прошедшем в Канаде, двукратный чемпион Олимпийских игр поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

Он единственный их белорусов, кто попал в финальную четверку, где опередил хозяина турнира Тревиса Геррица, Чжу Хана из Китая и австралийца Дэвида Морриса.

Еще один белорус, Денис Осипов, занял итоговое 7 место.