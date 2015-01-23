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Главные особенности спортивной игры сквош

23 января 2015 11:41
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Ракетка, мяч и стенка. Красивые удары и любовь к большой скорости. Вот главные составляющие спортивной игры- сквош, которая в нашей стране только набирает обороты. Суть игры в том , чтобы поочередно отбивать мяч в стену. Игроков двое. Задача каждого из них –ударить по мячу так, чтобы другой не смог до него дотянуться.

Мяч в данной игре используется мягкий. Он легко деформируется. Именно из-за большого количества расплющенных о стену мячей во время состязания сквош и получил свое название.

Сквош напоминает большой теннис. Только здесь соперники стоят рядом. Ракетки Уже, а мячи меньше. А главное- играть намного сложнее. Скорость мяча доходит до двухсот семидесяти километров в час.

Сквош придумали английские школьники. Ученикам надоело ждать, когда придет их очередь играть на корте. Отбивать мячи ребята решили от школьной стены. Теперь сквош интересен и белорусской молодежи.

Одни приходят на корт, чтобы снять стресс, другие- похудеть. Получить такую же физическую нагрузку в обычном зале, уверяют тренеры, невозможно.

Как уверяют тренеры, к желающим подружиться со сквошем особые требования не нужны.

Находясь на корте, я решила не упускать возможность получить хотя бы минимальные навыки игры в сквош у первой ракетки Беларуси прошлого года.

Научиться правильно держать ракетку- это еще полбеды. В сквоше немаловажно умение занять правильную позицию  для того, чтобы удачно отбить мяч.

Всего лишь за 20 минут тренировки я вошла в азарт. Дух настоящей борьбы, бесконечное движение, море позитивных эмоций. Всё это прекрасный повод снова вернуться на корт.

 

 

# Фотофакт # Мария Рандаревич # Спортивные игры # Богдан Литвинов # Антон Довгало

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