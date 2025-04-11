Деньги с республиканского субботника направят на строительство Национального исторического музея

Марафон чистоты и благоустройства. Уже завтра, 12 апреля, пройдет республиканский субботник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники займутся благоустройством городских территорий, парков и скверов, а также общественных пространств. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне особое внимание будет уделено приведению в порядок объектов историко-культурного значения, мемориальных комплексов и мест воинской славы, что подчеркивает значимость события для сохранения исторической памяти.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Администрации районов будут перечислять средства в Мингорисполком, Мингорисполком – в Минфин, Минфин – в Минкульт. Потому что объектом, которому определены средства от проведения субботника – это Национальный исторический музей Республики Беларусь. Все средства будут направлены на этот объект.

План работ уже определен. Организации и коллективы будут обеспечены всем необходимым инвентарем. Участие в республиканском субботнике – это вклад каждого в благоустройство столицы.