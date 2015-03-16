Дарья Блашко против Ильи Чергейко: кто окажется точнее – биатлонистка или стрелок?

Дарья Блашко – двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров. Для победы на топ-турнирах ей нужно не только чисто стрелять, но и быстро бежать.

Илья Чергейко – двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и победитель множества международных стартов. Его конек – максимальная собранность и спокойствие. Только так можно попадать не просто в «десятку», а в «10,9», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Общий язык они нашли почти сразу. Что и говорить: стрелок стрелка видит издалека.

Условия нашего мини-соревнования просты: у каждого – по пять выстрелов. Даше достаточно с 10 метров попасть в черное, ведь в биатлоне она стреляет из малокалиберного оружия. Здесь же – пневматика.

У Ильи задание посложнее – выбивать «десятки». Причем оцениваться будет не только точность, но и кучность. И чтобы уровнять шансы, мы попросили профессионального стрелка не одевать специальный костюм. Вначале – традиционная пристрелка.

Затем – мастер-класс по правильной стойке. И уже потом – сама стрельба.

Как ни удивительно, но первый раунд остался за Дашей. Профессиональные спортсмены только вошли во вкус. Поэтому решили повторить серию, еще подкорректировав прицел биатлонистки. Но не помогло – Илья оказался значительно точнее.

При общем счете 1:1 судьбу дуэли решал один-единственный выстрел. Вот он – момент истины. Илья попал в 7. А Даша – в 8. Она победила.

Дальше спортсмены обсуждали тонкости и нюансы подготовки к стартам. Конечно, у биатлонистов и стрелков мало общего, но поделиться небольшими секретами – это всегда пожалуйста.

Илья Чергейко, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе:

Я смотрю и думаю, как они стоя не попадают. Разве что не попал, потому что реально во время выстрела куда-то увел. У нас же в финале результаты как у перворазрядников. Стоят лучшие (олимпийский чемпион, чемпион мира), а стреляют как перворазрядники в финале.

Дарья Блашко, двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров:

У нас обычно отсеиваются на последнем рубеже. Либо нервы не выдерживают, либо кто-то «наелся» на дистанции. Мажут, на эстафетах на круги заходят, в других гонках. И минуты в индивидуальной получают лишние.

А в конце каждый пошел своей дорогой. Даша – отдыхать после сложного сезона. А Илья – вновь и вновь оттачивать свое мастерство. Ему предстоит сложный соревновательный год. Но можно не сомневаться: и у юной биатлонной звездочки, и у Ворошиловского стрелка наград в жизни будет еще немало.