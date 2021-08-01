Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки

Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.

Анатолий Макаревич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:

Имея олимпийскую лицензию, данная спортсменка, несмотря на достаточно скандальное поведение, была обеспечена в полном объеме всеми необходимыми средствами. Кроме этого, у нее даже проходили сборовые мероприятия за пределами Беларуси. Еще раз выскажу сожаление о том, что приходится комментировать данное поведение спортсмена, которое никак не помогает развитию легкой атлетики и никак не прославляет Беларусь за пределами.

Читайте также:

Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»

Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо

Почему Кристине Тимановской не сказали, что ее поставили в эстафету? Рассказал главный тренер национальной команды