Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки

Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки

01 августа 2021 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.

Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки-1

Анатолий Макаревич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:
Имея олимпийскую лицензию, данная спортсменка, несмотря на достаточно скандальное поведение, была обеспечена в полном объеме всеми необходимыми средствами. Кроме этого, у нее даже проходили сборовые мероприятия за пределами Беларуси. Еще раз выскажу сожаление о том, что приходится комментировать данное поведение спортсмена, которое никак не помогает развитию легкой атлетики и никак не прославляет Беларусь за пределами.

Читайте также:

Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»

Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо

Почему Кристине Тимановской не сказали, что ее поставили в эстафету? Рассказал главный тренер национальной команды

# Олимпиада 2020 # Анатолий Макаревич # Кристина Тимановская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»
01 августа 2021 17:50

Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»

Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо
01 августа 2021 17:46

Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции
01 августа 2021 14:21

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции