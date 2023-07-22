Прямой эфир

Три команды стали участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

22 июля 2023 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередными участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу стали «Минск», «Витебск» и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три команды стали участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу-1

«Горняки» на предыдущей стадии не оставили шансов клубу «Ивацевичи». Фаворит сделал результат еще до антракта, отправив в ворота оппонента три безответных мяча. Однако «Шахтеру» этого показалось мало. И за вторые 45 минут игры «калийщики» забили еще три гола. Правда, и сами пропустили один раз. 6:1 – более чем убедительная виктория представителя Высшей лиги.

Три команды стали участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу-4

В других матчах была более конкурентная борьба. Обращает на себя внимание то, что перволиговский «Витебск» оставил не у дел «Энергетик».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруски заняли второе место на Евразийских молодёжных играх в конкуре
22 июля 2023 11:43

Белоруски заняли второе место на Евразийских молодёжных играх в конкуре

Белоруска Анастасия Киптикова взяла золото на чемпионате России по велоспорту на треке
22 июля 2023 11:40

Белоруска Анастасия Киптикова взяла золото на чемпионате России по велоспорту на треке

4-й гоночный день этапа Кубка России по парусному спорту: какие позиции занимают белорусы?
21 июля 2023 19:21

4-й гоночный день этапа Кубка России по парусному спорту: какие позиции занимают белорусы?