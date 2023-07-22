Три команды стали участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

«Горняки» на предыдущей стадии не оставили шансов клубу «Ивацевичи». Фаворит сделал результат еще до антракта, отправив в ворота оппонента три безответных мяча. Однако «Шахтеру» этого показалось мало. И за вторые 45 минут игры «калийщики» забили еще три гола. Правда, и сами пропустили один раз. 6:1 – более чем убедительная виктория представителя Высшей лиги.