Три команды стали участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Очередными участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу стали «Минск», «Витебск» и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Очередными участниками 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу стали «Минск», «Витебск» и «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Горняки» на предыдущей стадии не оставили шансов клубу «Ивацевичи». Фаворит сделал результат еще до антракта, отправив в ворота оппонента три безответных мяча. Однако «Шахтеру» этого показалось мало. И за вторые 45 минут игры «калийщики» забили еще три гола. Правда, и сами пропустили один раз. 6:1 – более чем убедительная виктория представителя Высшей лиги.
В других матчах была более конкурентная борьба. Обращает на себя внимание то, что перволиговский «Витебск» оставил не у дел «Энергетик».