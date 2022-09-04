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«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?

04 сентября 2022 20:02
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Новости Беларуси. Пока в Беларуси дружины раскачиваются в экстралиге, минское «Динамо» продолжает покорять Континентальную хоккейную лигу, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Про то, чего от клуба ожидают фанаты и функционеры, а также про дебютный для «зубров» в 15-м сезоне поединок в своем сюжете расскажет Артем Шукалович.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге для минского «Динамо» официально стартовал. И огромное количество болельщиков вновь вернулось на родные трибуны, чтобы поддержать любимую команду. Задачи перед коллективом стоят максимальные. А ожидания фанатов – ничуть не меньше. Ведь «зубры» лицо белорусского хоккея. А такому званию необходимо соответствовать.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-4

В прошлом сезоне минчане смогли добраться до стадии плей-офф. Но вот в поединках на выбывание удача была не на нашей стороне. Уже в первом раунде белорусы столкнулись с грозным питерским СКА. Который и отправил земляков отдыхать. Однако сейчас одного попадания в плей-офф для «Динамо» будет мало. Так считают и функционеры. Генеральный директор клуба Сергей Сушко на предсезонной пресс-конференции сообщил, что выйти в нокаут-раунд для «зубров» – это само собой разумеющаяся цель, которая не станет большим достижением. Коллективу пора перестать быть статистом в борьбе за главный трофей и показать зубы своим именитым оппонентам. А вот каких результатов от команды ожидают болельщики.

Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и чуть там пошуметь. Читать здесь.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-7

Я думаю, что пора уже пробивать эту планку первого раунда. И хотя бы выходить в полуфинал конференций, а можно даже и выше.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-10

Я думаю, что в плей-офф мы обязательно попадем. А дальше только победа и кубок! Кубок наш! «Динамо», вперед!

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-13

Надежды оптимистичнее, чем раньше. Думаю, что во второй раунд плей-офф войдем обязательно.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-16

Однако первый поединок коллектива для фанатов чуть не обернулся настоящим фильмом ужасов. И вроде бы ничего не предвещало беды. Уже на 9-й минуте динамовцы открыли счет. Отличился Дмитрий Соколов. А в начале второй двадцатиминутки усилиями Ника Меркли забросили еще одну шайбу. А вот после этого подопечные Вудкрофта, похоже, решили, что победа уже в кармане, и позволили себе расслабиться. Чем и воспользовались хоккеисты «Барыса». Под занавес второго тайма они сократили отставание от хозяев до минимального.

Тревожных моментов для фанатов хватало. «Динамо» победили «Барыса» – хронология игры.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-19

А в финальном периоде заставили болельщиков «Динамо» схватиться за головы. Забросив две шайбы за 5 минут, казахстанский коллектив впервые в поединке вышел вперед. И когда уже казалось, что никаких шансов нет, «зубры» смогли показать характер. Всего за минуту до финальной сирены Меркли в очередной раз поразил ворота гостей. На его счету дубль, а «Динамо» получает возможность спастись в овертайме. Но и дополнительного времени не хватило, чтобы выявить сильнейшего. И в дело пошли буллиты. Команды несколько раз обменялись результативными бросками. Но при счете 3:3 именно вратарь белорусской команды Алексей Колосов смог сохранить хладнокровие и отразить самую важную шайбу. А вот голкипер соперников с напряжением не справился и пропустил. Как итог – победа белорусов по буллитам. «Динамо» зарабатывает первые очки в нынешнем сезоне.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-22

Алексей Колосов, вратарь ХК «Динамо-Минск»:
Психологически и функционально был готов к тому, что много игр уже сыграли на предсезонке. Присутствовало вначале такое волнение, но с первым отбитым броском все ушло.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-25

Владимир Алистров, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Наши болельщики очень нам помогали, переживали за нас. Мы за это им благодарны. И, конечно, надеюсь, что на следующую игр будет точно так же. Это реально помогает нам выигрывать.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-28

Впереди у минчан плотный график. Еще два поединка проведем дома. Уже в понедельник, 5 сентября, сыграем против омского «Авангарда». А в среду, 7 сентября, скрестим клюшки с игроками уфимского «Салават Юлаева». Будем верить, что домашняя серия завершится для наших спортсменов успешно.

«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?-31

Артем Шукалович:
Первая победа в нынешнем сезоне для минского «Динамо», что немаловажно на своем льду, должна придать команде необходимую уверенность в себе и импульс перед дальнейшими матчами. Мы же продолжаем следить, желаем высоких результатов и заброшенных шайб.

# Хоккей # Артем Шукалович # Крэйг Вудкрофт # Сергей Сушко # Дмитрий Соколов # Ник Меркли # Алексей Колосов # Владимир Алистров # Фотофакт

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