«Дальше только победа и кубок!» Чего ждут от выступления «Динамо» в КХЛ?

Новости Беларуси. Пока в Беларуси дружины раскачиваются в экстралиге, минское «Динамо» продолжает покорять Континентальную хоккейную лигу, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Про то, чего от клуба ожидают фанаты и функционеры, а также про дебютный для «зубров» в 15-м сезоне поединок в своем сюжете расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге для минского «Динамо» официально стартовал. И огромное количество болельщиков вновь вернулось на родные трибуны, чтобы поддержать любимую команду. Задачи перед коллективом стоят максимальные. А ожидания фанатов – ничуть не меньше. Ведь «зубры» – лицо белорусского хоккея. А такому званию необходимо соответствовать.

В прошлом сезоне минчане смогли добраться до стадии плей-офф. Но вот в поединках на выбывание удача была не на нашей стороне. Уже в первом раунде белорусы столкнулись с грозным питерским СКА. Который и отправил земляков отдыхать. Однако сейчас одного попадания в плей-офф для «Динамо» будет мало. Так считают и функционеры. Генеральный директор клуба Сергей Сушко на предсезонной пресс-конференции сообщил, что выйти в нокаут-раунд для «зубров» – это само собой разумеющаяся цель, которая не станет большим достижением. Коллективу пора перестать быть статистом в борьбе за главный трофей и показать зубы своим именитым оппонентам. А вот каких результатов от команды ожидают болельщики. Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и чуть там пошуметь. Читать здесь.

Я думаю, что пора уже пробивать эту планку первого раунда. И хотя бы выходить в полуфинал конференций, а можно даже и выше.

Я думаю, что в плей-офф мы обязательно попадем. А дальше только победа и кубок! Кубок наш! «Динамо», вперед!

Надежды оптимистичнее, чем раньше. Думаю, что во второй раунд плей-офф войдем обязательно.

Однако первый поединок коллектива для фанатов чуть не обернулся настоящим фильмом ужасов. И вроде бы ничего не предвещало беды. Уже на 9-й минуте динамовцы открыли счет. Отличился Дмитрий Соколов. А в начале второй двадцатиминутки усилиями Ника Меркли забросили еще одну шайбу. А вот после этого подопечные Вудкрофта, похоже, решили, что победа уже в кармане, и позволили себе расслабиться. Чем и воспользовались хоккеисты «Барыса». Под занавес второго тайма они сократили отставание от хозяев до минимального. Тревожных моментов для фанатов хватало. «Динамо» победили «Барыса» – хронология игры.

А в финальном периоде заставили болельщиков «Динамо» схватиться за головы. Забросив две шайбы за 5 минут, казахстанский коллектив впервые в поединке вышел вперед. И когда уже казалось, что никаких шансов нет, «зубры» смогли показать характер. Всего за минуту до финальной сирены Меркли в очередной раз поразил ворота гостей. На его счету дубль, а «Динамо» получает возможность спастись в овертайме. Но и дополнительного времени не хватило, чтобы выявить сильнейшего. И в дело пошли буллиты. Команды несколько раз обменялись результативными бросками. Но при счете 3:3 именно вратарь белорусской команды Алексей Колосов смог сохранить хладнокровие и отразить самую важную шайбу. А вот голкипер соперников с напряжением не справился и пропустил. Как итог – победа белорусов по буллитам. «Динамо» зарабатывает первые очки в нынешнем сезоне.

Алексей Колосов, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

Психологически и функционально был готов к тому, что много игр уже сыграли на предсезонке. Присутствовало вначале такое волнение, но с первым отбитым броском все ушло.

Владимир Алистров, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Наши болельщики очень нам помогали, переживали за нас. Мы за это им благодарны. И, конечно, надеюсь, что на следующую игр будет точно так же. Это реально помогает нам выигрывать.

Впереди у минчан плотный график. Еще два поединка проведем дома. Уже в понедельник, 5 сентября, сыграем против омского «Авангарда». А в среду, 7 сентября, скрестим клюшки с игроками уфимского «Салават Юлаева». Будем верить, что домашняя серия завершится для наших спортсменов успешно.