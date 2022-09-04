Гламур в сочетании с переломами и ссадинами. Как прошло Ovion Show?

Клетка, гримерка, «Динамо». Рассечение, переломы и гламур. В этой логической цепочке нет ошибки. Грандиозный белорусско-российский проект громко заявил о себе. Здесь переплелись боевые искусства и само искусство. Имя действу – Ovion Show, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Стадион «Динамо» за свою жизнь видел многое: концерты, презентации, соревнования по разным видам спорта. Но чтобы один объект стал полноценной локацией сразу для двух почти независимых друг от друга программ – такого раньше не случалось. Зрители шли, зрители предвкушали. Кстати, однозначно дать определение тем, кто разместился на трибунах, нельзя. В спортивном мире их называют болельщики. В мире шоу-бизнеса – зрители. Объединим общим термином – поклонники. Как спорта, так и искусства. Так вот, «Динамо» заполнен был. Не до краев, но достаточно плотно. И это при том, что Ovion Show впервые приехал в белорусскую столицу.

Виталий Островский, генеральный продюсер турнира:

Мне кажется, в Беларуси после окончания II Европейских игр, когда были церемонии открытия и закрытия, шоу такого масштаба впервые проходит. Сочетание спорта и музыки. Да, мы это сделали, решили попробовать в этом году. Тем более люди давно праздника хотели. Мы и стараемся его сделать.

За спортивную часть отвечала Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств, а также AMC Fight Nights России. Просто для понимания, это почти аналог американской UFC. С репутацией, но пока без заоблачных гонораров. Пары бойцов подбирались таким образом, чтобы, несмотря на хозяйский статус, у белорусов почти не было номинального преимущества.

Камил Гаджиев, президент Fight Nights Global:

Есть на что посмотреть. Да, в каждом поединке белорус, но так и должно быть, потому что, если честно, по-настоящему болеть можно только за своего или за какого-то кумира всех времен, как Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов. Мы возможность болеть сегодня белорусским болельщикам дали. И сам я хочу, чтобы белорусы выступили очень хорошо, потому что для нас победа белорусских спортсменов – это предпосылка для продолжения белорусской истории.

В том, что белорусов не будут тянуть за уши, стало понятно после первого же боя. Вистокамадов и Манько выдали достаточно ровный и равный поединок. Досталось обоим. И судейский вердикт был с разногласиями. Один рефери отдал победу нашему файтеру. Второй усмотрел превосходство соперника. Третий с перевесом всего в один удар присудил викторию Вистокамадову. Россиянин сильнее.

Евгений Манько, участник турнира (Беларусь):

Отдают победу тому, кто реально проиграл. Вы только делаете гадость. Я был уверен, что второй раунд выиграл, третий – чуть не уверен был, а в первом проиграл. Поэтому судье показалось, что он выиграл. Я против не имею. К сопернику ничего против не имею. Он, как и я, участник. Если судьи так решили, значит они так решили. Если бы они отдали мне победу, а я бы чувствовал, что проиграл, то это не та победа, которая мне нужна.