«Это не футбол, не хоккей». Поговорили с председателем Белорусской федерации борьбы о методах привлечения к «Лиге Храбрых»

Новости Беларуси. На Олимпийских играх в Токио белорусские борцы заставили громко говорить о себе. Три медали опустились в копилку наших атлетов. Сегодня, в непростое время, ребята грезят большим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как удается борцам держать себя в форме и быть всегда в обойме, спросили у председателя Белорусской федерации борьбы Алима Селимова. Рубрика «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вот в сегодняшних реалиях: как вы мотивируете спортсменов? Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Первый вопрос, что мне все задают, в основном это наши лидеры: «Максимыч, мы на Олимпиаду попадем? Шансы у нас 50 на 50». У нас нет равнодушных людей в сборной. А когда они появляются, то быстренько мы встряхиваем ребят и ставим их на место. Юлия Силипицкая:

Лицензионные турниры начнутся с 2023 года. То есть у нас тоже есть время, правильно? Все-таки мы готовимся к лицензионным турнирам? И ставятся ли перед олимпийцами определенные задачи? Алим Селимов:

Однозначно. Мы готовимся к следующему году. В этом году мы уже точно не попадем на чемпионат мира. Он уже начался. Юлия Силипицкая:

Но он не лицензионный.

Алим Селимов:

Да, он не лицензионный. Это чемпионат мира. Он идет сейчас в Сербии, Белграде. Мы, конечно же, будем готовиться к чемпионату Европы следующего года. Он дает нам право, скажем так, участвовать на чемпионате мира. И иногда бывает так, что если в предолимпийский год ты пропускаешь весовые категории, пустой вес, то на чемпионат мира тебя просто не допустят. Юлия Силипицкая:

То есть нам, чтобы сейчас выступить на ЧМ-2023, надо обязательно выступить на чемпионате Европы? Алим Селимов:

Да. Юлия Силипицкая:

И туда готовятся все? Алим Селимов:

Туда готовятся все. Мы будем готовиться и к чемпионату Европы, и к чемпионату мира. Мы пытаемся, конечно же, сейчас максимально привлечь их к соревновательному процессу. У них практики достаточно. Юлия Силипицкая:

Кстати, если говорить вот конкретно о лиге: как она начнет работать или она уже работает? И когда первый результат? Алим Селимов:

Ну, результат, конечно, мы увидим 10-го числа. Сейчас идут организационные вопросы. Чуток запаздываем. Белорусская борцовская лига – Лига Храбрых!

Юлия Силипицкая:

Кто там будет участвовать? Алим Селимов:

7 областей. То есть 6 областей, город Минск. Юлия Силипицкая:

Это командный турнир? Алим Селимов:

Это командный турнир. Юлия Силипицкая:

И к нам приедут… Алим Селимов:

Город Москва. Юлия Силипицкая:

А возраст? Алим Селимов:

13-15 лет. То есть это такой момент, когда ребята приходят в училища олимпийского резерва. Это какой возраст получается? Юлия Силипицкая:

Как раз таки 13-15 это и есть.

Алим Селимов:

Это 7, 8, 9 классы. Вот для них это какой-то стимул, потому что, на самом деле, по таким возрастам мало стартов среди школьников. Идея создания возникла, когда я просто сидел в кабинете. Пришла мысль. Я позвал ребят, взял маркер, доску. И говорю: «Ребят, сядьте, у меня мысль появилась». «Какая?» Я взял и в 3D даже нарисовал. Ковер, Дворец «Медведя», как я это вижу. Юлия Силипицкая:

То есть это будет во Дворце «Медведя»? Алим Селимов:

Да, на Калиновского. Юлия Силипицкая:

Это все будет происходить на одном ковре? Плотничком будете идти так. Алим Селимов:

Всего лишь 30 схваток. Это закончится за 2 часа все. Юлия Силипицкая:

За два часа можно будет определить победителя? Алим Селимов:

Да. Команда, которая выиграла, идет дальше. Проигравшая выбывает. Юлия Силипицкая:

Медали заказаны. Медали будут специальные под этот турнир? Алим Селимов:

Да. Как Лига Храбрых, как участник. Все ребята будут в одинаковых маечках выступать. Будут специальные борцовские трико под эту лигу. Специально этот ковер мы сделали с эмблемой нашей лиги совместно с Президентским спортивным клубом, за что им огромное спасибо. За то, что поддержали нашу идею, поверили в нее и всячески помогают. Юлия Силипицкая:

Что этот турнир должен дать на выходе?

Алим Селимов:

Вы знаете, с этим турниром мы узнаем несколько проблем. Во-первых, мы узнаем, как работают регионы. Мы иногда видим, что у нас в весах пропадают. Мы же видим, там в детских школах 500 детей. Покажите где они! По спискам люди идут, а команду собрать не могут. Вопрос: где ребята? Юлия Силипицкая:

Давайте проанонсируем: когда старт лиги? Алим Селимов:

Старт лиги 10 сентября. Мы стартуем во Дворец борьбы имени Александра Медведя, улица Калиновского, 55. В 14:00 приглашаю всех. Юлия Силипицкая:

У вас только 3 часа времени! Алим Селимов:

Да, 3 часа. Будет очень интересно, необычно. Сейчас век новых технологий! Юлия Силипицкая:

А как новые технологии можно будет внедрить? Алим Селимов:

Новые технологии – это, конечно же, создание мини-шоу. Спорт очень специфический. Это не футбол, не хоккей. Его трудно понять обывателю. И для этих обывателей мы должны хотя бы сделать «обертку». И с этой красивой «оберткой» мы должны подать борьбу. Что мы, в принципе, делаем на последних наших стартах. У нас больше миллиона просмотров. Александру Васильевичу 85 лет. И, конечно же, мы сейчас максимально стараемся провести этот турнир на хорошем уровне. И российская сборная приезжает тремя составами.